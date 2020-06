Pokémon heeft woensdag tijdens Pokémon Presents een nieuwe Pokémon Snap-game aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het spel, getiteld New Pokémon Snap, is geïnspireerd op het klassieke Pokémon Snap dat in 1999 werd uitgebracht voor de Nintendo 64.

Pokémon Snap was een spin-off van de originele Pokémon-spellen. In het spel reden spelers rond in een autootje om foto's te maken van verschillende Pokémon. Sinds het origineel zijn er geen nieuwe Pokémon Snap-games meer uitgebracht.

In de beelden die Pokémon nu heeft uitgebracht, lijkt New Pokémon Snap redelijk overeen te komen met het klassieke spel. De speler rijdt in een autootje over eilanden om foto's te maken van de Pokémon die daar wonen. "In New Pokémon Snap verken je woestijnen, oerwouden en meer terwijl je favoriete Pokémon fotografeert en nooit eerder vertoonde Pokémon-uitdrukkingen en -gedrag ontdekt", schrijft Pokémon.

De game is nog in ontwikkeling, er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.