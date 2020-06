Bol.com heeft de nieuwe PlayStation 4-game The Last of Us Part II per ongeluk te vroeg verstuurd naar honderden klanten, bevestigt een woordvoerder van bol.com aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. De game wordt officieel op vrijdag uitgebracht, maar een aantal bol.com-klanten kreeg de game onverwachts eerder binnen.

Volgens een woordvoerder van bol.com komt dit door een systeemfout. "Een beperkt aantal gameliefhebbers heeft hun bestelling van The Last of Us 2 al ontvangen van ons. Zoals sommigen van jullie weten, is de game daarmee drie dagen voor de officiële releasedatum van vrijdag 19 juni binnengekomen", vertelt een woordvoerder.

The Last of Us Part II is het langverwachte vervolg op de populaire game The Last of Us die in 2013 is uitgebracht. In het origineel nam het personage Joel een meisje met de naam Ellie onder zijn hoede in een postapocalyptische wereld. In het spel speelt het verhaal een grote rol. Bol.com vraagt kopers daarom om tot en met vrijdag hun mond te houden.

"Zou je je enthousiasme en details over de inhoud van de game niet voor vrijdag 19 juni willen delen op bijvoorbeeld sociale media en fora? Zo houden we de verrassing voor andere gamers net zo groot als voor jou."