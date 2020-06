De Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration (FDA) heeft maandag het spel EndeavourXR goedgekeurd als aanvullende behandeling van ADHD. Het spel is bedoeld voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud die concentratieproblemen hebben.

In het spel moet de speler zich op een hoverboard door een hindernisbaan manoeuvreren. Door het kantelen van de telefoon of tablet waarop het spel gespeeld wordt kunnen ze obstakels ontwijken.

Het is de eerste keer dat de FDA een game goedkeurt voor medisch gebruik. De beslissing van de FDA komt na zeven jaar aan onderzoek met meer dan zeshonderd kinderen om erachter te komen hoe effectief de game is. Ongeveer de helft van de ouders zag na een maand een "klinisch betekenisvolle verandering" in het dagelijkse gedrag van de kinderen.

Wel bleek uit de resultaten dat het spel niet zou moeten worden gebruikt als een alternatief voor gevestigde en aanbevolen behandelingen van ADHD. Volgens de FDA is het spel daarom bedoeld als aanvulling op reguliere behandeling van ADHD waarbij de symptomen van de concentratiestoornis verder worden aangepakt. Het spel zorgt niet voor "ernstige bijwerkingen", stelt de FDA, al kan het wel frustratie, hoofdpijn en agressie veroorzaken.

De game is nog niet uitgebracht voor het grote publiek. Voor de spelontwikkelaar Akili is dat de volgende stap, zo vertelde een woordvoerder aan The Verge. Op dit moment heeft een beperkt aantal gezinnen toegang tot het spel. Op de website van de spelontwikkelaar kunnen geïnteresseerden zich aanmelden, zij komen dan op een wachtlijst te staan.