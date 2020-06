EA, Motive en Studios Lucasfilm hebben maandag de nieuwe game Star Wars: Squadrons aangekondigd. In de game kunnen spelers in starfighters door het heelal vliegen. Het spel is vanaf 2 oktober verkrijgbaar.

In de offline versie kunnen individuele spelers een verhaal spelen dat zich afspeelt tijdens de laatste dagen van het Galactic Empire en de opkomst van de New Republic. Het verhaal speelt zich af na de gebeurtenissen in de film Star Wars: Return of the Jedi.

Daarnaast kunnen spelers het opnemen tegen andere spelers in first-person multiplayergevechten. Spelers vormen dan een groep van vijf, een squadron, en moeten proberen om het vlaggenschip van de tegenstander te vernietigen. Het spel ondersteunt hierbij crossplay. Met crossplay kunnen spelers het via verschillende gameplatformen tegen elkaar opnemen.

"We hebben dit spel gemaakt voor alle Star Wars-fans die er ooit van hebben gedroomd om in hun favoriete starfighter door het heelal te vliegen", aldus Ian Frazier, creative director bij Motive Studios.

Star Wars: Squadrons wordt op 2 oktober uitgebracht voor PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam en Epic Games Store. De pc en PS4 versies kunnen ook in virtual reality (VR) worden gespeeld.