Sony heeft donderdagavond niet alleen het nieuwe ontwerp van de PlayStation 5 onthuld, maar ook een groot aantal games dat zal verschijnen voor de nieuwe spelcomputer. Dit zijn de belangrijkste aankondigingen op een rij.

Nederlandse studio steelt de show

Sony liet in een uur tijd tientallen trailers zien van games die we kunnen verwachten op de PlayStation 5. De afsluiter was een game van de Nederlandse studio Guerrilla Games, dat het vervolg op Horizon Zero Dawn uit 2017 aankondigde. Het nieuwe deel gaat Horizon: Forbidden West heten.

Spelers kunnen in de game een tropische wereld verwachten, evenals nieuwe mechanische dieren waar de speler het tegen op moet nemen. In de trailer is te zien dat het nieuwe deel er op de krachtigere PlayStation 5 een stuk mooier uitziet dan Horizon Zero Dawn op de PlayStation 4. Het is nog niet bekend wanneer de game precies uitkomt.

Oude games nieuw leven ingeblazen

De afgelopen tijd komen er steeds vaker nieuwe versies van oude games uit. Die zijn vaak een stuk mooier gemaakt. Sony gaat mee in deze trend en kondigt een remaster van Demon's Souls uit 2009 aan. Het spel staat bekend om de hoge moeilijkheidsgraad en wordt gezien als de voorloper van de populaire Dark Souls-spellen. Het is nog niet bekend wanneer de game verschijnt.

Met de game Oddworld: Soulstorm gaat Sony nog verder terug in de tijd: naar 1998, het jaar waarin Oddworld: Abe's Exoddus uitkwam. Oddworld: Soulstorm is een nieuwe, uitgebreidere versie van deze titel. De game was al eerder aangekondigd, maar donderdagavond toonde Sony voor het eerst uitgebreide beelden van het spel.

Twee grote aankondigingen van Insomniac Games

De studio Insomniac Games is onderdeel van Sony en was tijdens de presentatie prominent aanwezig met twee grote games. De eerste onthulling van de studio was Spider-Man: Miles Morales. Dit is geen nieuw Spider-Man-spel, maar een heruitgave van de eerste Spider-Man-game van de studio, met een mooiere vormgeving en een uitgebreider verhaal. In de game kruipen spelers in de huid van een nieuwe Spider-Man: Miles Morales uit de Marvel-film Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Daarnaast heeft Insomniac Games een nieuwe titel aangekondigd voor de Ratchet & Clank-franchise. De studio liet uitgebreide gameplaybeelden van Ratchet & Clank: Rift Apart zien. Bij de beelden valt op dat er veel vijanden en speciale effecten tegelijkertijd in beeld worden gebracht. Dat vraagt om veel rekenkracht van de spelcomputer en geeft daarmee een eerste idee van waar de nieuwe PlayStation 5 toe in staat is.

Opvallende nieuwe titels

Sony zet niet alleen in op bestaande gameseries, maar kondigde ook hele nieuwe titels aan. Bijvoorbeeld Destruction Allstars, dat volledig draait om chaos met auto's die in een grote arena rijden. Daarbij gaat het niet om wie als eerste over de finishlijn komt, maar wie zijn auto het langst heel weet te houden.

Ook de nieuwe game Kena: Bridge of the Spirits sprong eruit. Daarin reizen spelers als het meisje Kena door een magische wereld. Tot slot kon de game Stray op veel positieve reacties rekenen. In het spel is de hoofdrolspeler een kat die zich door een dystopische wereld vol robots moet bewegen.