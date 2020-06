De online onderdelen van de games Grand Theft Auto 5 (GTA 5) en Red Dead Redemption 2 zijn van donderdagavond 20.00 tot 22.00 uur tijdelijk offline, meldt uitgever Rockstar Games op Twitter. De speluitgever wil daarmee de overleden zwarte Amerikaan George Floyd herdenken.

Floyd overleed vorige week nadat een agent minutenlang een knie op zijn nek had gehouden. Zijn dood leidde tot een reeks protesten tegen racisme en politiegeweld jegens de zwarte bevolking in Minneapolis en andere Amerikaanse steden.

Rockstar Games vraagt met de actie aandacht voor de Black Lives Matter-beweging. "We hopen dat jullie je na de herdenking bij ons voegen om de vele slachtoffers van racisme in de VS te eren door hun families te steunen en iedereen te steunen die de straat op is gegaan", aldus het bedrijf.

De website allestoringen.nl ontvangt donderdagavond honderden meldingen van Nederlandse gamers die tijdelijk geen GTA 5 meer kunnen spelen.