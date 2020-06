Het gamebedrijf Zynga neemt het bedrijf Peak Games over voor 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro), dat maakt Peak Games bekend op zijn website. De gamestudio is met name bekend van de spellen Toon Blast en Toy Blast voor smartphones.

Zynga kocht al wel eerder andere gamebedrijven, maar deed nog niet eerder een overname van dit formaat. De helft van het bedrag dat gemoeid gaat met de overname is direct betaald, de resterende 900 miljoen dollar is in Zynga-aandelen voldaan.

De games van Peak Games passen goed bij de games die Zynga al in zijn portfolio heeft, want beide bedrijven zijn gespecialiseerd in het maken van mobiele games. Zo is Zynga is groot geworden met games als Farmville en Words With Friends.

De afgelopen maanden is de waarde van Zynga al flink gestegen, doordat veel mensen thuiszitten en meer spelletjes op hun telefoon spelen. Met de overname van Peak Games krijgt Zynga er nog meer gebruikers bij.