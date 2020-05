Microsoft heeft donderdag een preview van de Xbox Family Settings App gedeeld. Ouders en verzorgers kunnen met de app via hun telefoon de gameactiviteiten van hun kinderen op Xbox One-consoles beheren.

Ouders kunnen met de app instellen hoelang hun kinderen per dag kunnen gamen. Ook kunnen ze filters instellen op basis van de leeftijd van elk kind. Zo kunnen ouders een kind van acht jaar bijvoorbeeld alleen toegang geven tot games met de classificatie 'alle leeftijden'. De toegang tot andere games wordt dan geblokkeerd.

Ouders krijgen een notificatie in de app als kinderen om een verlenging van de schermtijd vragen. Daarnaast kunnen ouders de communicatie met andere spelers beheren. Ze kunnen de communicatie blokkeren of instellen op 'alleen vrienden'. Later zal de app ouders de mogelijkheid bieden om vriendschapsverzoeken te beheren.

Bij de instellingen voor ouderlijk toezicht was het al mogelijk om een maximale schermtijd voor de Xbox in te stellen. De app moet het beheer van dit ouderlijk toezicht makkelijker maken.

De preview van de app is beschikbaar voor alle Android-gebruikers en de eerste tienduizend downloaders op iOS. Later dit jaar wordt de app officieel uitgebracht.