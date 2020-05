Manchester United klaagt de makers van de Football Manager-spellen aan omdat de naam van de club "uitgebreid gebruikt wordt" in het spel, schrijft The Guardian vrijdag. Volgens de Engelse voetbalclub is dat een inbreuk op haar handelsmerk.

De Premier League-club stelt daarnaast dat de makers van de gameserie het handelsmerk op het clublogo hebben geschonden. In het spel wordt een vereenvoudigd logo in plaats van het officiële Manchester United-embleem gebruikt.

Dat zou Manchester United ervan weerhouden om het logo te kunnen licenseren, waardoor de club geld misloopt.

Manchester United heeft daarom juridische stappen ondernomen tegen SEGA Publishing en Sports Interactive (SI), de uitgever en ontwikkelaar van het spel.

'Legitieme verwijzing naar Manchester United in een voetbalcontext'

SEGA en SI schrijven in een schriftelijke verdediging dat Manchester United eerder heeft ingestemd met het gebruik van de clubnaam en daarom nu nier meer kan klagen over het gebruik van de naam.

Volgens SEGA en SI is het gebruik van de clubnaam een "legitieme verwijzing naar Manchester United in een voetbalcontext".

Daarnaast wordt de naam van de club al sinds 1992 in Football Manager en zijn voorganger Championship Manager gebruikt. "Zonder dat de club daar eerder over geklaagd heeft", aldus de spelmakers.