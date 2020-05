Pac-Man bestaat vrijdag veertig jaar. Gameontwikkelaar en uitgever Bandai Namco viert dat onder meer met de aankondiging dat de klassieke game wordt uitgebracht op streamingplatform Twitch. Het is nog onduidelijk wanneer het spel precies beschikbaar wordt.

In het spel Pac-Man Live Studio kunnen spelers onder meer de klassieke game uit 1980 spelen, waarbij de speler als Pac-Man in een doolhof punten moet opeten terwijl hij achterna wordt gezeten door vier kleurrijke spookjes.

De highscores zijn, in tegenstelling tot destijds, niet beperkt tot de mensen die toegang hebben tot de arcadekast in de buurt. Omdat het spel online te spelen is, concurreert iedereen met elkaar om de nummer 1-positie.

Daarnaast wordt Pac-Man Live Studio voorzien van een teammodus: spelers moeten samenwerken om de levels te voltooien. Zolang één speler blijft leven, kan iedereen in het volgende level weer aansluiten om samen te proberen nog verder te komen. Ook kunnen spelers hun eigen doolhoven bouwen, die door andere Twitch-gebruikers te bespelen zijn.

Pac-Man werd op 22 mei 1980 voor het eerst getest, toen nog onder de naam Puck-Man. Twee maanden later werd het computerspel uitgebracht in Japan, waarna de rest van de wereld volgde. In een jaar tijd werden 100.000 arcadespellen verkocht. In de zes jaar daarna groeide dat aantal tot bijna 300.000 stuks.