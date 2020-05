Microsoft doet onderzoek naar de mogelijk gelekte broncode van de originele Xbox, zegt een woordvoerder tegen The Verge. Volgens de Amerikaanse nieuwssite, die schrijft te kunnen bevestigen dat het om de originele software gaat, verscheen de broncode begin mei online.

In de gelekte software zou onder meer code van het hart van het besturingssysteem te vinden zijn. Deze zogenoemde kernel is een aangepaste versie van Windows 2000. Volgens The Verge werd de code van de kernel eerder al onderhands doorgegeven.

Daarnaast bevat het lek volgens de nieuwssite ook interne documenten en programmeer- en testsoftware. De informatie kan gebruikt worden om onofficiële emulators te bouwen: virtuele versies van de Xbox die gebruikt kunnen worden om games te spelen.

Het is onduidelijk waar de gelekte broncode precies vandaan komt.