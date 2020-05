De controversiële antivalsspeelsoftware Denuvo verdwijnt binnenkort uit DOOM Eternal. Dat maakte gamemaker id Software woensdagavond bekend in een post op Reddit.

Denuvo werd bij de vorige update van DOOM Eternal toegevoegd aan de pc-versie van het spel om de competitieve modus te beschermen tegen valsspelers. Fans reageerden woedend en bombardeerden het bedrijf met negatieve waarderingen op winkelpagina's en recensieverzamelsites.

Dat kwam onder meer omdat fans Denuvo de schuld gaven van bugs die bij de update werden geïntroduceerd. Gamers wijzen vaker naar Denuvo als bron van technische problemen in games. Volgens id Software is Denuvo niet de schuldige van de crashes, maar zou het om ongerelateerde fouten gaan.

Denuvo wordt volgende week voorlopig verwijderd uit het spel. Daarna wordt gekeken "of het in ieder geval mogelijk is om mensen die niet tegen elkaar willen spelen de optie te geven Denuvo uit te zetten", aldus producent Marty Stratton op Reddit.