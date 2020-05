De Formule 1-game F1 2020 wordt voorzien van commentaar door Olav Mol, maakt ontwikkelaar en uitgever Codemasters dinsdag bekend. Het is voor het eerst dat een F1-game een Nederlandse commentator krijgt.

Het commentaar van Mol is te horen bij de start en aan het einde van de race. De verslaggeversstem zal de spelers welkom heten op het circuit en de race na afloop afronden.

Mol verzorgde onder meer het commentaar toen Max Verstappen in 2016 de eerste Nederlander werd die een Grand Prix in de Formule 1 won. Voor zijn verslag won de autosportjournalist later de Theo Koomen Award voor het beste sportverslag van het jaar.

"Ik verwoord wat ik denk", zei Mol in gesprek met NU.nl over zijn uitbundige verslag, waarin veel emotie doorklonk. "Ik zeg wat mensen thuis ook tegen elkaar zeggen. Dan zou je kunnen zeggen: je moet de afstand bewaren, maar ja, er komt zóveel naar boven."

F1 2020 komt op 10 juli uit voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en streamingdienst Stadia. Het spel bevat onder meer het circuit van Zandvoort en een splitscreenmodus, zodat spelers op één scherm tegen elkaar kunnen racen.