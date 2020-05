Het Hongkongse bedrijf Yummy House wil gamers gaan betalen om de Nintendo Switch-game Animal Crossing te spelen. Het voedselbedrijf zoekt via Facebook naar een Animal Crossing-expert die een eiland kan bouwen waarop de producten van Yummy House gepromoot worden.

Om in aanmerking te komen voor de functie moet je creatief en kunstzinnig zijn en meer dan honderd uur Animal Crossing hebben gespeeld.

In Animal Crossing beheren spelers hun eigen tropische eiland, waar ze met mensachtige dieren leven. Spelers kunnen hun woning inrichten, vissen en met computerpersonages praten, maar ook de eilanden van andere spelers bezoeken.

Yummy House wil zijn producten, logistiek, fabrieken en winkels op een eiland gaan presenteren in de hoop dat "online interesse zich zal vertalen in verkopen in het echt leven", vertelt een woordvoerder van Yummy House aan Quartz.

Het gaat om een tijdelijke baan voor één maand met een salaris van 20.000 Hongkong dollar (zo'n 2.387 euro). De werknemer kan vanuit huis werken en hoeft zich maar drie keer per week bij het bedrijf te melden. Het bedrijf had donderdag al 230 aanmeldingen ontvangen.

Animal Crossing: New Horizons is enorm populair. In maart ging het spel 11,77 miljoen keer over de toonbank. Dat is gemiddeld meer dan een miljoen keer per dag sinds het spel op 20 maart werd uitgebracht.