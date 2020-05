Nintendo komt met een nieuwe game in de Paper Mario-reeks: The Origami King. In het spel zijn Mario, zijn vrienden en zijn vijanden uit de populaire franchise afgebeeld als papieren personages.

In het spel neemt Mario het op tegen de origamikoning Olly en zijn origamimonsters. Olly heeft prinses Peach in een origamifiguurtje veranderd en haar kasteel afgesloten met magische vervloekte linten. Spelers moeten proberen Peach te bevrijden door puzzels op te lossen en gevechten aan aan te gaan.

Onder meer de personages die normaal voor koning Bowser werken, zijn door Olly gerekruteerd en gereduceerd tot origamimonsters. Bowser laat het er niet bij zitten en zet in The Origami King zijn strijd met Mario aan de kant om de loodgieter bij te staan.

The Origami King is het zesde spel in de Paper Mario-reeks; het laatste spel werd in 2016 uitgebracht voor de Wii U. De komst van de Switch-game werd in maart al bekend via een lek. Paper Mario: The Origami King komt op 17 juli uit en gaat 59,99 euro kosten.