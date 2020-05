De twee populaire skategames Tony Hawk's Pro Skater 1 en 2 keren terug in een nieuwe versie voor de huidige spelcomputers en pc. Het gaat om remasters, waarbij de spellen vooral op grafisch gebied naar een modern niveau zijn getild.

Alle levels, skaters en trucs uit de originele delen (Tony Hawk's Pro Skater 1 en 2 verschenen respectievelijk in 1999 en 2001) keren terug in de vernieuwde versies. Ook de bekende muziek is in de games aanwezig.

Wel zijn er enkele updates doorgevoerd in deze versies. Het gaat om toevoegingen uit latere delen in de Tony Hawk-serie, zoals trucs en multiplayer-modi. Daarmee is het mogelijk om online en in splitscreen op de bank tegen elkaar spelen.

Spelers kunnen ook zelf skateparken bouwen. Deze levels kunnen vervolgens online met anderen gedeeld worden. Verder is het mogelijk een eigen skater vorm te geven en aan te kleden, of te kiezen voor een bekende pro-skater, zoals Tony Hawk, Bucky Lasek of Rodney Mullen.

De oude skategames zijn gemoderniseerd door de studio Vicarious Visions, dat eerder remasters maakte van onder meer Crash Bandicoot. Op 4 september zijn de spellen in één pakket te koop voor PlayStation 4, Xbox One en PC. De prijs is nog niet bekend.