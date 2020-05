De Nintendo Switch-game Animal Crossing: New Horizons is in maart 11,77 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dat is gemiddeld meer dan een miljoen keer per dag sinds het spel op 20 maart werd uitgebracht. Nintendo noemt het "de beste start ooit" voor een Switch-game.

In de Animal Crossing-game beheren spelers hun eigen tropische eiland, waar ze als mensachtig dier leven. Spelers kunnen hun woning inrichten, vissen en met computerpersonages praten, maar ook de eilanden van andere spelers bezoeken.

In totaal verkocht Nintendo het afgelopen jaar 21 miljoen Switch-spelcomputers, waaronder de Switch Light. Dat is bijna een kwart meer dan de periode van maart 2018 tot maart 2019. Ook gingen 168,72 miljoen games over de toonbank, waaronder populaire titels als Pokémon Sword en Shield, Luigi's Mansion 3 en Super Mario Maker 2.

In totaal werden 27 games meer dan een miljoen keer verkocht. Het gaat daarbij niet alleen om spellen die door Nintendo zijn uitgegeven, maar ook van andere ontwikkelaars.