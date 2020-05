Game-uitgevers EA en Activision Blizzard profiteren van thuisblijvers tijdens de coronacrisis. Beide bedrijven deden het in de eerste drie maanden van 2020 beter dan verwacht.

De populariteit van onder meer Apex Legends, FIFA, The Sims en Star Wars Jedi: Fallen Order zorgen bij EA voor een winst van 418 miljoen dollar (zo'n 385,6 miljoen euro), ten opzichte van 209 miljoen dollar een jaar eerder.

Onder meer FIFA 20 bereikte een mijlpaal met 25 miljoen unieke spelers. Fallen Order bereikte in het eerste kwartaal 10 miljoen unieke spelers.

Activision Blizzard groeide van 447 miljoen dollar naar 505 miljoen dollar. Het schietspel Call of Duty: Warzone bereikte 60 miljoen spelers. World of Warcraft zag in de eerste drie maanden van het jaar spelers terugkeren. Ook Candy Crush boekte goede resultaten, aldus het bedrijf.

