Op de Duitse website GameStar is een preview verschenen van de aankomende game Lord of the Rings: Gollum, met daarin de eerste beelden van het spel. De game is al enige tijd in ontwikkeling, maar tot nu toe was het nog niet bekend hoe de game eruit gaat zien.

Lord of the Rings: Gollum is een grote aankomende game voor consoles en pc. In het spel kruipt de speler in de rol van het figuur Gollem uit de boeken van J.R.R. Tolkien. Dit personage heeft een prominente rol in de boeken en de daarop gebaseerde films.

Het spel wordt ontwikkeld door de studio Deadalic Entertainment en op de eerste beelden is te zien hoe Gollem door Mordor zal reizen. Volgens de ontwikkelaar speelt het spel zich af in de periode voor het verhaal van de trilogie.

De schizofrenie van Gollem zal centraal staan in het spel. De speler zal steeds moeten reageren op situaties als een van de twee persoonlijkheden van Gollem. De strijd tussen de twee persoonlijkheden zal belangrijk zijn voor het verloop van het verhaal in de game volgens de ontwikkelaar.

De game moet in 2021 verschijnen op zowel console als pc. Het is nog niet bekend of de titel zowel wordt uitgebracht op de huidige generatie consoles, als op de nieuwe PlayStation 5 en Xbox X Series die eind 2020 uitkomen.