Felix Kjellberg, beter bekend als PewDiePie, heeft een exclusieve livestreamdeal getekend met YouTube Gaming, schrijft Variety maandag. Vorig jaar sloot Kjellberg nog een deal om exclusief te streamen op DLive, een klein livestreamplatform, maar de streamer is blij om terug te keren naar YouTube.

"YouTube is nu al meer dan een decennium mijn thuis en om nu te gaan livestreamen op het platform voelt heel natuurlijk", aldus Kjellberg. Kjellberg heeft ruim 104 miljoen abonnees.

De deal komt drie jaar nadat YouTube de zakelijke deals met PewDiePie had beëindigd. PewDiePie kwam toen in opspraak, omdat hij in zijn video's antisemitische grappen zou hebben gemaakt.

PewDiePie maakte eind 2019 nog bekend te gaan stoppen met YouTube wegens vermoeidheid. Na 36 dagen pauze keerde hij terug op het platform.

Kjellberg is de nieuwste grote naam die een deal sluit met het platform. YouTube heeft de afgelopen tijd vergelijkbare exclusieve deals gesloten met streamers, onder wie Valkyrae en Jack 'CouRage' Dunlop.