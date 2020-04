De nieuwe Assassin's Creed-game Valhalla wordt dit najaar uitgebracht voor onder meer de nieuwe Xbox Series X en de PlayStation 5, maakt ontwikkelaar en uitgever Ubisoft donderdag bekend. Daarnaast wordt het spel ook beschikbaar voor pc, Xbox One en de PlayStation 4.

Assassin's Creed Valhalla is het twaalfde grote spel in de populaire gamereeks. In dit deel kruipen spelers in de rol van Eivor, een vikingstrijder die afreist naar het Engeland van de negentiende eeuw.

Het besluipen van vijanden en verslaan van tegenstanders speelt een grote rol in het spel, hoewel Ubisoft heeft laten weten dat spelers in Valhalla onder meer ook kunnen jagen, vissen, gokken, drankspellen kunnen spelen en in vikingstijl een rap battle kunnen voeren.

Eerdere spellen in de Assassin's Creed-reeks speelden zich onder meer af in de Griekse oudheid, het oude Egypte en het Victoriaanse tijdperk.

Assassin's Creed Valhalla wordt rond de feestdagen uitgebracht, maar op welke datum is nog niet bekendgemaakt. De standaardeditie van de game gaat voor de pc 59,99 euro en voor de Xbox en PlayStation 69,99 euro kosten.