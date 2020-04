Het populaire schietspel Fortnite krijgt een feestmodus, Party Royale, bevestigt uitgever Epic Games tegen gamesite Polygon. In de spelmodus worden spelers geacht met elkaar rond te hangen en kunnen zij op het speeleiland verschillende activiteiten uitvoeren.

Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag waren in Fornite al virtuele concerten van rapper Travis Scott te bekijken. De reguliere spelmodus werd daarbij tijdelijk onderbroken, waardoor 27,7 miljoen spelers een virtueel optreden van de artiest bijwoonden.

Epic Games-directeur Tim Sweeney zei eerder al dat hij Fortnite ziet als een game die meer is dan alleen een schietspel. Hij wil de game laten uitgroeien tot een "virtueel sociaal universum" waar spelers met hun virtuele avatars kunnen rondhangen.

Fortnite, dat gratis te spelen is maar geld verdient door in-gameaankopen, boekte succes met zijn battle-royalemodus. Daarbij belanden honderd spelers op een speelveld, met de bedoeling om andere spelers uit te schakelen tot de laatste overblijft. Het genre is inmiddels terug te vinden in veel andere schietspellen.