Epic Games gaat gebruikers in de komende weken verplichten om tweestapsverificatie te gebruiken als ze gratis spellen uit de online gamewinkel Epic Games Store willen downloaden. Dat schrijft het bedrijf in een blogbericht.

Op die manier hoopt het bedrijf dat "spelers de beveiliging van hun Epic-account verbeteren". Mensen die nog geen gebruik maken van tweestapsverificatie krijgen de komende weken een melding als ze een gratis spel proberen te claimen.

Elke maand worden deze gratis games in de online winkel beschikbaar gesteld. Klanten moeten voortaan eerst de extra beveiligingsmaatregel instellen voordat ze verder kunnen gaan met downloaden.

Met tweestapsverificatie hebben gebruikers niet genoeg aan inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Zij moeten daarna nog een unieke code invullen die bijvoorbeeld in een aparte app wordt gegenereerd of per sms wordt toegestuurd.

Het inschakelen van tweestapsverificatie bij Epic gaat via de accountinstellingen op deze pagina.