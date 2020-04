Microsoft start in Nederland met het testen van zijn gamestreamingplatform xCloud. De eerste uitnodigingen worden dinsdag verstuurd, maakt het bedrijf bekend. Het gaat om een "klein aantal deelnemers", waarna het testprogramma "stap voor stap" wordt uitgebreid.

Met xCloud kunnen gebruikers vanuit servers games streamen. Daardoor is geen spelcomputer nodig, maar alleen een controller en scherm. Omdat de technologie vergelijkbaar is met het streamen van video, raadt Microsoft testers aan om een internetverbinding van minimaal 10 Mbps te gebruiken.

Gamers kunnen in het testprogramma met een draadloze Xbox One-controller en Android-apparaat onder meer Sea of Thieves en Gears 5 streamen.

Hoe lang de proefperiode voor xCloud precies duurt, is niet duidelijk. Microsoft heeft eerder bekendgemaakt dat het bedrijf zo lang als nodig is de tijd neemt om zijn gamestreamingplatform te testen. Met xCloud gaat het bedrijf onder meer concurreren met Google (Stadia) en NVIDIA (GeForce NOW), die allebei al actief zijn.

In oktober startte Microsoft in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea met de tests. Naast mensen uit Nederland worden ook Duitsers en Fransen vanaf dinsdag uitgenodigd. Volgende week volgen meer West-Europese landen, waaronder België.