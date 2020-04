Sony heeft een nieuwe verschijningsdatum bekendgemaakt voor de postapocalyptische actie- en avonturengame The Last of Us Part II. Het spel komt op 19 juni uit. Eerder werd de game voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens het coronavirus.

The Last of Us Part II is al meerdere keren uitgesteld. Aanvankelijk stond het spel gepland voor 21 februari van dit jaar, maar die datum werd niet gehaald omdat ontwikkelaar Naughty Dog meer tijd nodig had om het spel te verbeteren. De releasedatum stond daarna op 29 mei, maar vanwege het coronavirus werd ook dit datum niet gehaald.

"Nu we een verbetering zien in het op gang komen van de distributie wereldwijd, ben ik blij om bekend te maken dat The Last of Us Part II op 19 juni verschijnt", schrijft Sony-topman Hermen Hulst in een verklaring.

660 Video Eerste gameplaybeelden The Last of Us 2 getoond

Het spel is langverwacht. In 2016 werd het vervolg op de populaire PlayStation 3-game The Last of Us (uit 2013) aangekondigd. In het origineel nam het personage Joel een meisje met de naam Ellie onder zijn hoede. Samen reisden ze door een postapocalyptische wereld met geïnfecteerde mensen.

Afgelopen weekend verschenen fragmenten uit het spel en spoilers voor het verhaal op het internet. Naughty Dog schrijft in een tweet dat erg jammer te vinden. "Doe je best om spoilers te vermijden en we vragen je om niets te verklappen. Je zult The Last of Us Part II snel in handen hebben. Wat je ook ziet of hoort, de uiteindelijke versie is het waard."

Ook uitstel voor Ghost of Tsushima

Naast The Last of Us Part II heeft ook het PlayStation-spel Ghost of Tsushima een nieuwe verschijningsdatum gekregen. Dit actie-avontuur van ontwikkelaar Sucker Punch verschijnt op 17 juli. De game stond eerder gepland voor 26 juni.

Ghost of Tsushima speelt zich af in Japan in 1274. Het verhaal draait om de strijd tussen samoerai en Mongoolse soldaten die het eiland Tsushima aanvallen.