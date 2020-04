Nintendo heeft het inloggen met een Nintendo Network ID (NNID) uitgeschakeld nadat in april 160.000 accounts zijn gehackt, maakt het bedrijf bekend op zijn website. Gebruikers kunnen nog wel inloggen met een e-mailadres, gebruikersnaam of via hun Facebook-, Twitter-, Google- of Apple-account.

Het bedrijf vraagt gebruikers die met hun NNID zijn ingelogd om te kiezen voor een alternatieve methode. Daarnaast worden gebruikers gevraagd om wachtwoorden niet te hergebruiken, ook in het geval dat het Nintendo-account en NNID hetzelfde wachtwoord heeft.

Hackers hebben mogelijk toegang gekregen tot e-mailadressen, geboortedata en locatie uit NNID's. Als de hacker ook toegang wist te krijgen tot het Nintendo-account, zijn mogelijk ook de naam en het geslacht van de gebruiker gelekt.

Nintendo gaat de wachtwoorden van de mogelijk gehackte NNID- en Nintendo-accounts resetten. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de hackgolf is. Een woordvoerder van het bedrijf liet eerder deze week aan Eurogamer weten dat het bedrijf de zaak onderzoekt.