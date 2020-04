De broncode van de schietspellen Counter Strike: Global Offensive en Team Fortress 2 is online verschenen, bevestigt ontwikkelaar en uitgever Valve in twee verklaringen op Twitter. Volgens het bedrijf gaat het waarschijnlijk om code die eind 2017 beschikbaar is gemaakt aan derden.

De code zou mogelijk gebruikt kunnen worden om kwetsbaarheden in de game te vinden. Als dat lukt en mogelijk is, zou een lek door hackers en spelers misbruikt kunnen worden toegang te krijgen tot de computers van andere spelers.

Volgens Valve hoeven spelers van de huidige versie van beide games zich echter geen zorgen te maken. Het bedrijf roept spelers op om gebruik te maken van officiële servers "voor de best mogelijke beveiliging".

De code van beide games zou in 2018 voor het eerst gelekt zijn. Het is onduidelijk wie er ditmaal achter zit. Valve roept mensen die meer informatie hebben over de lekken op om dit bij het bedrijf te melden.