Infinity Ward heeft nieuwe maatregelen getroffen tegen valsspelers in Call of Duty: Modern Warfare en het gratis battle-royalespel Warzone. De ontwikkelaar maakt woensdag op Twitter bekend spelers die van valsspelen worden verdacht tegen elkaar te laten spelen.

Het systeem dat spelers aan elkaar koppelt in de multiplayermodus van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone krijgt deze week een update waarbij de mogelijk valsspelende gamers aan elkaar gekoppeld worden. Alle vermoedelijke valsspelers komen in een eigen matchmakingpoule, waardoor ze tegen andere valsspelers spelen zonder dat door te hebben.

Het is onduidelijk hoe Infinity Ward deze vermoedelijke valsspelers selecteert of ervoor zorgt dat er geen onschuldige spelers tussen de valsspelers belanden.

Call of Duty: Warzone heeft veel last van valsspelers. In de eerste drie weken dat het battle-royalespel beschikbaar was, moest Infinity Ward al ruim 50.000 valsspelers weren. Halverwege deze maand stond dat aantal al op 70.000. In Warzone bestaat "geen tolerantie voor valsspelers".

In Call of Duty: Warzone worden 150 spelers in een stad gedropt. Zij zoeken naar een betere uitrusting en wapens om andere spelers te verslaan. Uitgeschakelde spelers kunnen terugkeren op de speelkaart door een een-op-eengevecht met een andere neergeschoten speler te winnen. Degene die als laatste overblijft, wint het potje.