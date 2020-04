Epic Games heeft Fortnite toch uitgebracht in de appwinkel Google Play. Volgens de uitgever maakt Google het ontwikkelaars te moeilijk om apps buiten de winkel om aan te bieden.

De Android-versie van het battle-royalespel Fortnite werd anderhalf jaar geleden uitgebracht op de website van Epic Games. Het spel kwam destijds niet in de appwinkel Google Play, zodat de uitgever geen commissie zou hoeven afstaan aan Google. Van de appaankopen via Google Play gaat 30 procent naar Google.

"Nadat Fortnite achttien maanden lang alleen buiten de Google Play Store om te downloaden was, zijn we tot een conclusie gekomen", schrijft Epic in een verklaring aan onder meer Polygon. "Google benadeelt software die buiten de Play Store om wordt gedownload."

Het bedrijf noemt "beangstigende en herhalende pop-ups" als een van die nadelen. In die pop-ups waarschuwt Google dat apps die van buitenaf worden geïnstalleerd schadelijke software kunnen bevatten. Epic Games hoopt dat Google zijn regels in de toekomst alsnog verandert door de commissie te verlagen.

Fortnite blijft overigens wel via de website van Epic Games te downloaden. De uitgever verwijdert die versie niet.