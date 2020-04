In de nieuwe Formule 1-game is het weer mogelijk om met vrienden in splitscreenmodus te racen, maakt ontwikkelaar Codemasters woensdag bekend. Andere toevoegingen aan F1 2020 zijn Circuit Zandvoort en Hanoi Circuit. De game is vanaf 10 juli wereldwijd verkrijgbaar.

Jaarlijks verschijnt er een nieuw deel van de game, met de nieuwe wagens en circuits van dat seizoen. Op die manier kunnen fans van de Formule 1 hun eigen Grands Prix rijden. In de editie van 2020 zijn de circuits van Zandvoort en Hanoi aan het spel toegevoegd.

Voor wie graag met vrienden speelt, keert de mogelijkheid om met twee spelers in splitscreenmodus te racen terug. Ook heeft de gamestudio nieuwe speltypes toegevoegd waarmee ook minder ervaren spelers makkelijker aan de slag kunnen.

F1 2020 krijgt ook een nieuwe My Team-modus, waarin spelers zelf een elfde raceteam kunnen opzetten en daarmee kunnen deelnemen aan het kampioenschap.

Codemasters komt daarnaast met een Deluxe Schumacher Edition van F1 2020. In deze versie kunnen spelers racen met de Formule 1-auto's waarin zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher reed in 1991, 1994, 1995 en 2000.

De game is vanaf 10 juli verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en One X, Windows PC en Google Stadia.