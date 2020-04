De Pan European Game Information (PEGI), het Europese classificatiesysteem voor games, heeft een label in het leven geroepen dat aangeeft of er "willekeurige items", zoals lootboxen en kaartenpakjes, worden aangeboden in het spel.

Sinds 2018 krijgen videogames in Europa een label als ze in-gameaankopen aanbieden. Aan dit symbool wordt nu een tekstvak met aanvullende informatie toegevoegd als de game aankopen bevat waarbij de spelers voorafgaand aan de aankoop niet precies weten wat ze krijgen, zoals lootboxen.

Lootboxen zijn virtuele schatkisten waarmee gamers onder meer extra voorwerpen of uitbreidingen kunnen winnen. Het mechanisme is controversieel. Onder meer de Nederlandse Kansspelautoriteit zegt dat bepaalde elementen van lootboxen op gokken lijken.

De virtuele schatkisten kunnen vaak direct of indirect voor echt geld gekocht worden en zeldzame voorwerpen bevatten. In veel gevallen is niet bekend hoe groot de winkans is. Niet elke game-uitgever maakt dat bekend.

Entertainment Software Rating Board (ESRB), de organisatie die games in de Verenigde Staten in leeftijdscategorieën indeelt, komt met een soortgelijke nieuwe aanduiding.