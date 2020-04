De openwereldgame New World van internetgigant Amazon is uitgesteld tot 25 augustus, meldt het bedrijf op zijn website. Het spel zou eigenlijk in mei uitgebracht worden, maar de ontwikkeling heeft vanwege de coronacrisis vertraging opgelopen.

"Door beperkingen vanwege COVID-19 moet ons hele team thuiswerken", zegt Scot Lane van Amazon Game Studios in een video. "Omdat gameontwikkeling zo afhangt van samenwerking en erg technisch is, heeft het thuiswerken voor problemen gezorgd die we nog moeten aanpakken."

New World speelt zich af in een gebied gebaseerd op Brits-Amerika uit de zeventiende eeuw. Op het eiland Aeternum kunnen spelers samen de virtuele wereld verkennen, maar ook tegen elkaar strijden. De game bevat een verhaallijn van een kwaadaardige tegenstander die de mensheid wil uitroeien.

Naast New World werkt Amazon ook aan een vechtspel genaamd Crucible en een fantasygame gebaseerd op Lord of the Rings. Ook is het bedrijf eigenaar van videoplatform Twitch en werkt het onder de naam Project Tempo aan een streamingdienst.