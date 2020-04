Google biedt een gratis variant aan van zijn gamestreamingdienst Google Stadia, schrijft Vice President van Stadia Phil Harrison woensdag in een blogpost. Gebruikers kunnen daarnaast twee maanden gratis gebruikmaken van Google Stadia Pro.

Google wil hiermee mensen tegemoetkomen die thuiszitten tijdens de uitbraak van het COVID-19-virus. "Het is essentieel om sociale afstand te bewaren, maar het kan moeilijk zijn om lang thuis te blijven en isolerend voelen", schrijft Harrison. "Videogames kunnen een waardevolle manier zijn om met vrienden en familie om te gaan als je thuis vastzit."

Met Google Stadia kunnen gebruikers games spelen op pc's, tablets en smartphones games te spelen zonder dat deze geïnstalleerd moeten worden. Voorheen moesten gamers een pakket kopen van 130 euro om aan de dienst te kunnen beginnen. Nu kan iedereen met een Gmail-adres zich gratis aanmelden voor de dienst.

Ook kunnen gebruikers twee maanden lang gratis gebruikt maken van de pro-versie van Google Stadia, wat normaal 9,99 euro per maand kost. Zij kunnen dan negen games gratis spelen, waaronder GRID, Destiny 2: The Collection en Thumper. Wie al gebruikt maakt van Google Stadia Pro hoeft twee maanden lang geen abonneegeld te betalen.

Na de proefperiode van twee maanden voor Stadia Pro keert de service terug naar de gratis Stadia-service, die beperkt is tot een resolutie van 1080p, 60 fps en stereogeluid. Veertien landen hebben toegang tot de gratis proefversie van Stadia Pro, waaronder Nederland.

Google zegt de gratis versie de komende 48 uur uit te rollen. Deze is dus mogelijk nog niet direct voor iedereen beschikbaar.

Google verlaagt de resolutie

Daarnaast schrijft Harrison in zijn blog dat Google werkt aan een tijdelijke functie die de standaard schermresolutie vermindert van 4k naar 1080p. Dit is bedoeld om het internet te ontzien in de periode dat veel mensen thuiswerken tijdens de uitbraak van het COVID-19-virus.

"De overgrote meerderheid van de mensen op een desktop of laptop merkt geen significante afname van de gameplay-kwaliteit", schrijft Harrison, "Maar gebruikers kunnen deze instellingen wijzigen in de Stadia-app."

Meerdere streamingdiensten hebben de kwaliteit verlaagd om de druk op het internet te verminderen, zoals Netflix en YouTube. Sony heeft de PlayStation-downloads vertraagd.