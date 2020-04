Sony heeft op zijn website de controller van de PlayStation 5 gepresenteerd: de DualSense. De controller heeft onder meer een nieuw ontwerp en een ingebouwde microfoon.

Sony kiest ervoor om de nieuwe controller van twee kleuren te voorzien. De DualSense is zwart met wit en doet denken aan de PSVR, de virtualrealitybril van de PlayStation 4. Het deel met de analoge pookjes is zwart en hetzelfde geldt voor de triggers op de achterkant. De controller is wit bij de grepen en de knoppen. Naast de knoppen zijn twee lichtstrepen geplaatst die meekleuren met wat er in het spel gebeurt.

De DualSense is voorzien van haptische feedback, dat de trilfunctie uit eerdere DualShock-controllers vervangt. Deze techniek moet het gevoel van het spel beter vertalen naar de handen van de speler. Zo moeten verschillende soorten ondergrond via trillingen te onderscheiden zijn als de speler er met een raceauto overheen rijdt, schrijft Sony.

Ook kan de weerstand van de triggers achterop worden aangepast afhankelijk van wat je in het spel doet. Zo moet volgens Sony bijvoorbeeld de spanning van het schieten met pijl en boog voelbaar worden.

USB-C en nieuwe 'Create'-knop

Verder heeft de controller aan de achterkant een USB-C-aansluiting waarmee hij kan worden opgeladen. In de controller zitten daarnaast microfoons, zodat mensen met andere spelers kunnen praten zonder een headset te gebruiken.

Ook is de'Share'-knop verdwenen. Die is vervangen door een andere knop genaamd Create. Deze zou ongeveer dezelfde functies bieden, maar daarover maakt Sony later meer bekend.

De PlayStation 5 zelf is nog niet onthuld. Het ontwerp van de nieuwe spelcomputer van Sony is daarom nog niet bekend, al heeft het bedrijf de afgelopen maanden wel technische details bekendgemaakt. De PlayStation 5 moet eind dit jaar op de markt komen.