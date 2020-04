Facebook heeft dinsdag een nieuwe functie voor Facebook Gaming uitgebracht. Met de functie Tournaments kunnen gamers wereldwijd met hun vrienden e-sportstoernooien houden.

De functie was al een tijdje in de maak, maar Facebook besloot de functie eerder uit te brengen om mensen tijdens de coronacrisis bij elkaar te brengen, zei software-ingenieur Mina Abouseif in een interview met GamesBeat. "Onze missie voor Facebook Gaming is om de gamingcommunity van de wereld op te bouwen en georganiseerde gameplay is altijd een groot onderdeel van gamen geweest", aldus Abouseif.

Met Tournaments kunnen gebruikers virtuele toernooien met verschillende moeilijkheidsgraden organiseren. Het aanmaken van een toernooi is te vergelijken met het aanmaken van een ander Facebook-evenement. Je kunt de tijd, de datum en de duur van de wedstrijd invoeren en daar vrienden voor uitnodigen.

Streamers op het platform kunnen ook toernooien houden voor hun fans en deze direct uitzenden. Ze kunnen tegelijkertijd gebruikmaken van fondsenwervingstools van Facebook om geld in te zamelen en te doneren aan hulporganisaties.

Tournaments is wereldwijd beschikbaar, al zegt Facebook dat er nog wel aan de nieuwe functie wordt gewerkt.