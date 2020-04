Amazon zal binnenkort eigen games uitbrengen en komt met een cloudgamingplatform onder de codenaam Project Tempo, schrijft The New York Times donderdag. Volgens de krant investeert Amazon honderden miljoenen dollars in het project en komt de eerste game, Crucible, volgende maand uit.

Crucible is ontwikkeld door de gamestudio Relentless Studios van Amazon en is een third-person shooter waar teams van zes tegen elkaar strijden. De twist is dat spelers op elk moment van kant kunnen wisselen om hun team als het ware te verraden. Crucible had eigenlijk vorige maand uit moeten komen, maar werd uitgesteld wegens het coronavirus.

Daarnaast brengt Amazon in mei de online multiplayergame New World uit. Daarin kunnen duizenden spelers een fictioneel rijk bezetten dat gebaseerd is op een alternatief zeventiende-eeuws Amerika.

Deze spellen zullen ook beschikbaar zijn op de nieuwe online gamedienst van Amazon, Project Tempo. Bij Project Tempo zal het gamen volledig plaatsvinden in de cloud. Het kan daarmee een grote concurrent worden van Googles gamingdienst Google Stadia.

Er deden al geruchten de ronde dat Amazon bezig was met het ontwikkelen van een online gamedienst. Deze zou op zijn vroegst in 2020 beschikbaar zijn. Volgens The New York Times zou dit door het coronavirus uitgesteld kunnen worden naar 2021.

Interactieve games voor Twitch

Daarnaast is Amazon van plan om in de zomer interactieve games uit te brengen die speciaal zijn gemaakt voor het streamingplatform Twitch, waar Amazon sinds 2014 eigenaar van is. Op Twitch zijn voornamelijk gamers actief, die het platform gebruiken terwijl zij een spel spelen. Andere Twitch-gebruikers kijken dan naar hoe de gamer het spel speelt.

Deze 'virtuele muur' tussen gamer en kijker wil Amazon verbreken. Hierdoor kunnen Twitch-kijkers games spelen met de streamers.