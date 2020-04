Sony heeft de komst van het postapocalyptische actie- en avonturenspel The Last of Us Part II voor onbepaalde tijd uitgesteld wegens het coronavirus, maakt het bedrijf donderdag bekend op Twitter. Ook de komst van de game Iron Man VR wordt uitgesteld.

Volgens Sony maakt de COVID-19-pandemie het logistiek gezien lastig om de game wereldwijd uit te brengen. Sony heeft nog geen nieuwe releasedatum bekendgemaakt.

Ontwikkelaar Naughty Dog schrijft in een verklaring dat het bedrijf geconfronteerd werd met de realiteit dat het de game onder deze omstandigheden niet naar tevredenheid kon uitbrengen. "We willen dat iedereen The Last of Us Part II rond dezelfde tijd kan spelen, zodat we iedereen de best mogelijke ervaring kunnen garanderen."

In 2016 werd het vervolg op de populaire PlayStation 3-game The Last of Us uit 2013 aangekondigd. Het spel gaat verder waar het verhaal van het eerste deel ophoudt.

Het origineel stond bekend om het emotionele verhaal. In het spel nam het personage Joel een meisje genaamd Ellie onder zijn hoede. Samen probeerden ze door een postapocalyptische wereld met besmette mensen te komen. In het vervolg speelt de ouder geworden Ellie de hoofdrol.

Het is de tweede keer dat de komst van het spel wordt uitgesteld. De release stond in eerste instantie gepland voor 21 februari 2020, maar werd verschoven naar 29 mei. Ontwikkelaar Naughty Dog had drie maanden extra nodig om het spel beter te maken.

660 Video Eerste gameplaybeelden The Last of Us 2 getoond

