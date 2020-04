ASUS heeft donderdag een laptop met twee schermen gepresenteerd: de Zephyrus Duo 15. Het apparaat valt onder de zogenoemde Republic of Gamers-productlijn (ROG) van de Taiwanese fabrikant.

De laptop komt in twee modellen: GX550LXS en GX550LWS. Het eerste model kan uitgerust worden met een betere processor, heeft een betere grafische kaart en biedt standaard iets meer capaciteit voor het werkgeheugen.

Het reguliere scherm van de Zephyrus Duo 15 beslaat 15,6 inch en heeft een resolutie van 3.840 bij 2.160 pixels. Het tweede scherm bevindt zich tussen het eerste en het toetsenbord. Dit aanraakgevoelige scherm heeft een doorsnee van 14,1 inch met een resolutie van 3.840 bij 1.100 pixels.

Het tweede scherm moet bijvoorbeeld van pas komen om de chatbox in games te verplaatsen, al moeten ontwikkelaars die functie wel handmatig bouwen. ASUS zegt samen te werken met de ontwikkelaar van Dying Light 2 om het voor dat spel mogelijk te maken. Over andere games zegt het bedrijf nu niks.

Daarnaast kan het tweede scherm ook gebruikt worden om andere tabbladen, zoals een internetbrowser, weer te geven. Gamers kunnen zo een voordeel behalen omdat zij hun spel dan kunnen blijven bekijken terwijl zij informatie opzoeken.

De ROG Zephyrus Duo 15 gaat in mei in de verkoop. Wat de twee modellen van de gaminglaptop in Europa gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.