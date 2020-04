Infinity Ward heeft sinds de start van battle-royalespel Call of Duty: Warzone ruim 50.000 valsspelers verbannen uit het spel. Dat schrijft de ontwikkelaar op zijn website. Het spel is drie weken beschikbaar.

De 50.000 mensen met een ban kunnen niet meer terugkeren in het spel. In het bericht staat dat er in Warzone "geen tolerantie bestaat voor valsspelers".

Beveiligingsteams van het spel monitoren volgens de makers elk moment van de dag of er sprake is van vals spel. "De teams bekijken alle mogelijke cheats en hacks, waaronder bots die helpen bij mikken."

De technieken om valsspelers op te sporen worden niet gedetailleerd besproken. Dat doen spelmakers nooit, om cheaters geen houvast te geven.

Infinity Ward zegt in de toekomst transparant te blijven over het aantal geschorste spelers. "Er is geen eenduidige oplossing om valsspelers tegen te houden, maar we blijven ze opsporen. We zijn er op toegespitst om een plezierige en eerlijke spelervaring te bieden."

In Call of Duty: Warzone worden 150 spelers in een stad gedropt. Zij zoeken naar een betere uitrusting en wapens om andere spelers te verslaan. Uitgeschakelde spelers kunnen terugkeren op de speelkaart door een een-op-eengevecht met een andere neergeschoten speler te winnen. Degene die als laatste overblijft, wint het potje.

Het spel is gratis te spelen op Xbox One, PlayStation 4 en PC.