Ontwikkelaar Niantic maakt met Pokémon GO en Harry Potter: Wizards Unite games waarvoor spelers naar buiten moeten. Vanwege de coronamaatregelen, waarbij iedereen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, past Niantic zijn spellen aan.

In een blogbericht laat Niantic weten de spellen zo te veranderen, dat mensen ze in en om hun huis kunnen spelen. Zo is het mogelijk om door middel van thuisactiviteiten beloningen in de spellen te verdienen. Spelers verdienen bijvoorbeeld punten als ze het huis schoonmaken of op een loopband rennen.

De mobiele spellen van Niantic draaien juist om naar buiten gaan, omdat monsters en gevechten alleen op bepaalde plekken in de omgeving verschijnen. "Nu geven we prioriteit aan dingen die binnen te doen zijn", schrijft Niantic-directeur John Hanke.

In Pokémon GO wordt het mogelijk om gevechten tegen sterke monsters online vanuit huis te voeren met behulp van vrienden die ergens anders zijn. Daarnaast bekijkt Niantic de mogelijkheid om mensen virtueel toegang te geven tot hun favoriete plekken in de echte wereld, tot ze weer naar buiten kunnen.

Pokémon GO en Harry Potter kregen al eerder meer opties voor thuisblijvers. Zo werden Pokémon-spelers beter beloond als zij binnenshuis Pokémons vingen. In Harry Potter werden meer spelelementen toegevoegd aan de directe omgeving van de gebruiker, zodat ze niet ver de deur uit hoeven om te spelen.

Het is niet bekend wanneer alle vernieuwingen in de games terechtkomen. Niantic spreekt over "de komende dagen en weken".