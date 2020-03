HQ Trivia stopte halverwege februari per direct vanwege een gebrek aan investeerders. De quizapp heeft nu een private investeerder gevonden en maakt een doorstart, bevestigt mede-oprichter Rus Yusupov maandag op Twitter.

"Heb je het gehoord? HQ Trivia is terug!", schrijft ook presentator Matt Richards op Twitter. "En als je zat te wachten om uitbetaald te krijgen, dan kan dat deze week ook weer!"

Het is niet bekend wie de nieuwe investeerder is. Aan The Verge laten de appmakers weten dat HQ officieel terug is en dat het niet bij een eenmalige quiz blijft.

HQ Trivia is een app die op vaste momenten op de dag een livequiz aanbiedt. Iedereen kan daar gratis aan meedoen en na twaalf meerkeuzevragen wordt een bedrag onder de winnaars verdeeld.

In 2017 groeide HQ hard. Enkele honderdduizenden spelers deden dagelijks mee aan de quiz. De afgelopen tijd zag HQ Trivia het aantal deelnemers echter dalen. Ook investeerders haakten af.

In februari stopte HQ Trivia per direct. "Met HQ toonden we de wereld de toekomst van tv", tweette Yusupov destijds. "We kregen het niet waar we wilden, maar we lieten iedereen zien wat er op smartphones mogelijk is."