Uitgever Take-Two mag de tatoeages van spelers, onder wie LeBron James, gebruiken in zijn basketbalgame NBA 2K. Tattooartiest Solid Oak kan de uitgever niet aanklagen, omdat de tatoeages een triviaal onderdeel van het spel zijn, zo heeft een federale rechter in New York beslist, meldt The Hollywood Reporter.

Daarnaast hebben de basketballers in NBA 2K een licentie voor het gebruik van de tattoos, die overgedragen kan worden op anderen. De sporters hebben een deal met de NBA voor het gebruik van hun beeltenis, die de NBA op zijn beurt weer doorgeeft aan Take-Two.

"De tattoos verschijnen alleen op de spelers op wie ze gezet zijn. Het gaat om slechts drie van de vierhonderd beschikbare spelers", schrijft de rechter. Naast James waren ook Kenyon Martin en Eric Bledsoe onderwerp van de aanklacht.

"Zelfs als de spelers geselecteerd worden, zijn de tattoos klein en onherkenbaar weergegeven, als snel bewegende visuele onderdelen van snel bewegende personages in groepen spelers. Bovendien worden de tattoos niet gebruikt in het promotiemateriaal van de game."

Solid Oak diende de aanklacht tegen Take-Two in 2016 in. Het bedrijf beweerde dat de NBA wel het recht mocht krijgen om de beeltenis van basketballers te gebruiken, maar dat tatoeages daar niet onder vielen.