Bedrijven die abonnementen voor games willen aanbieden, zijn door regels van Apple veel beperkter op iPhones dan op Android-smartphones het geval is, blijkt woensdag uit een analyse van Bloomberg. Dat geldt voor abonnementen waarbij spelers voor een vast bedrag per maand meerdere games kunnen spelen, maar ook voor gamestreaming.

Games die in een abonnementsvorm worden aangeboden, moeten eigendom zijn van de ontwikkelaar of door middel van een exclusieve licentie in het bezit zijn. Eenzelfde dienst zou daardoor op iOS veel minder games kunnen aanbieden dan op Android.

Zelfs als een bedrijf genoeg games maakt of licenties verwerft om een redelijke catalogus aan games aan te bieden, mogen die niet in één app gebundeld worden. Volgens de Apple-regels moet elke game apart gedownload kunnen worden in de App Store. Op die manier zegt Apple elk spel los te kunnen beoordelen.

Naast Arcade, Apples eigen abonnementsdienst voor games, vond Bloomberg één vergelijkbare dienst in de App Store: GameClub. Spelers kunnen een maandelijks abonnement afsluiten om meerdere games te spelen, maar moeten voor elke game een aparte app downloaden. GameClub werd 127 keer afgewezen voordat Apple oordeelde dat het aan de regels van de App Store voldeed, aldus Bloomberg.

Geen gamestreamingdiensten in de App Store

De Apple-regels verbieden het ook om een gamestreamingdienst in de App Store aan te bieden. Bij deze opkomende technologie worden videobeelden vanuit een datacenter naar een scherm, zoals een smartphone, gestreamd.

De beperking betekent onder meer dat de gamestreamingdiensten van Google (Stadia), NVIDIA (GeForce NOW) en Microsoft (xCloud) wel op Android-smartphones gebruikt kunnen worden, maar niet op Apple-apparaten.

Bezitters van een iPhone worden op die manier beperkt in hun mogelijkheden om op basis van abonnementen te gamen. Bovendien lopen ontwikkelaars en uitgevers een grote bron aan inkomsten mis, concludeert Bloomberg.