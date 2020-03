De battle-royalegame Call of Duty: Warzone heeft een nieuwe solomodus waarmee spelers het in hun eentje kunnen opnemen tegen 149 anderen, meldt uitgever Activision op Twitter.

Warzone verscheen vorige week en is gratis speelbaar. Het spel is gericht op het populaire genre battle royale, waarbij een grote groep spelers het tegen elkaar opneemt, tot alleen de winnaar overblijft.

Aanvankelijk kon Warzone alleen in groepjes van drie tegen elkaar gespeeld worden. Activision heeft nu een nieuwe modus toegevoegd, zodat spelers ook zonder groepje kunnen spelen. Het is dan ieder voor zich.

De 150 spelers worden in een fictieve stad gedropt. Daar zoeken ze naar betere uitrusting en wapens en proberen ze anderen uit te schakelen.

De battle-royalemodus van Call of Duty werd snel populair. Na enkele dagen hadden vijftien miljoen mensen de game gedownload. Het spel is speelbaar op PlayStation 4, Xbox One en pc.