Meer dan 15 miljoen mensen hebben het nieuwe schietspel Call of Duty: Warzone in de eerste paar dagen na de release uitgeprobeerd, maakt het bedrijf achter de game zaterdag bekend op Twitter. Met de battle-royalegame gaat uitgever Activision de concurrentie aan met onder meer Fortnite en Apex Legends.

In Warzone nemen honderdvijftig spelers het in teams van drie tegen elkaar op, tot de laatste overblijft. Spelers moeten samenwerken om tegenstanders uit te schakelen, maar die kunnen terugkeren op de speelkaart door een een-op-eengevecht met een andere neergeschoten speler te winnen.

Activision bracht het battle-royalespel dinsdag uit, nadat de populaire spelmodus eerder al in het Call of Duty-spel Black Ops 4 te vinden was. De game is speelbaar op de PlayStation 4, Xbox One en pc.