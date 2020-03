De Blade Runner-game uit 1997 wordt geremasterd en opnieuw uitgebracht voor pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Dat heeft Nightdive Studios, bekend van het remasteren van videogames zoals System Shock en Turok: Dinosaur Hunter, donderdag tegen The Hollywood Reporter.

Blade Runner is gemaakt door Westwood, de studio die vooral bekend is van de Command & Conquer-reeks. De game werd vooral geroemd om de sfeer, die erg overeenkwam met de sfeer in de Blade Runner-film. Na de release in 1997 werden 800.000 exemplaren van het spel verkocht.

Het spel vertelt een detectiveverhaal dat zich parallel aan de originele film uit 1982 afspeelt. De speler is het nieuwe personage Ray McCoy - een blade runner van de politie van Los Angeles - die jacht maakt op 'replicanten', een soort genetisch geconstrueerde nepmensen.

Het spel kiest steeds willekeurig welke personages een 'replicant' zijn en welke niet, waardoor het spel elke keer een ander einde heeft.

Originele broncode van het spel ging verloren

Toch was de game een tijd moeilijk te vinden. De originele broncode van het spel ging in 2003 verloren tijdens een verhuizing van de studio, waardoor de kans op een heruitgave klein leek.

Eind 2019 was de originele versie van het spel weer verkrijgbaar via het platform GOG. Het platform deed er acht jaar over om het spel te reconstrueren.

Nightdive Studios zegt Westwoods visie en gameplay in de nieuwe versie zoveel mogelijk te willen behouden. Blade Runner: Enhanced Edition wordt naar verwachting later dit jaar uitgebracht.