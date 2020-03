Call of Duty: Warzone, een gratis game die helemaal draait om een battle-royalemodus, trok in een dag zes miljoen spelers. Dat maakt uitgever Activision op Twitter bekend.

In het schietspel worden 150 spelers in een gebied gedropt. Teams van drie nemen het tegen elkaar op en gaan in de fictieve stad Verdansk op zoek naar wapens om anderen uit te schakelen. Wie als laatst overblijft, wint het spel.

Het spel doet het iets anders dan populaire battle-royalegames zoals Fortnite en PlayerUnknown's Battlegrounds. Zo is het spelersaantal hoger (150 in plaats van 100) en worden spelers standaard met een wapen uitgerust, zodat ze daar niet eerst naar hoeven zoeken. Ook kunnen mensen speelgeld verzamelen door doelen te voltooien, waarmee sterkere wapens te koop zijn.

Warzone is los beschikbaar of als toevoeging aan het spel Call of Duty: Modern Warfare. Het spel is speelbaar op pc, PS4 en Xbox One.