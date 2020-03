De succesvolle game Horizon Zero Dawn van de Amsterdamse studio Guerrilla Games komt deze zomer beschikbaar op de pc, maakt Hermen Hulst van Sony bekend op het blog van PlayStation. Tot nu toe is het spel alleen maar op de PlayStation 4 te spelen.

Guerrilla maakt volgens Hulst, die sinds november bij Sony eindverantwoordelijk is voor alle games die het bedrijf uitbrengt, "heel binnenkort" meer informatie over de pc-editie van Horizon Zero Dawn bekend.

Het spel speelt zich af in een open wereld vol fictieve flora en mechanische fauna. In de game besturen de spelers de jager Aloy in haar missie om de wereld te verkennen. In 2019 maakte Sony bekend dat het spel wereldwijd in twee jaar tijd meer dan tien miljoen keer verkocht is.