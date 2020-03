Activision heeft dinsdag een nieuwe game in zijn Call of Duty-franchise uitgebracht: Warzone. Het spel is gericht op het populaire genre battle royale, waarbij een grote groep spelers het tegen elkaar opneemt tot de laatste overblijft.

Het is niet voor het eerst dat battle royale beschikbaar wordt in Call of Duty. De modus was al beschikbaar in Black Ops 4, dat in 2018 in de verkoop ging. Call of Duty: Warzone is daarentegen gratis te spelen op PlayStation 4, Xbox One en pc's.

In Warzone nemen 150 spelers het in teams van drie tegen elkaar op in de fictieve stad Verdansk. Spelers komen in het speelterrein terecht en moeten wapens en uitrusting verzamelen terwijl zij op de hielen worden gezeten door andere spelers.

Gamers die worden neergeschoten, zijn niet per se helemaal uitgeschakeld. Zo kunnen teamgenoten spelers terug in het spel halen. Ook kunnen twee neergeschoten spelers van verschillende teams het een-op-een tegen elkaar opnemen om hun terugkeer in het speelveld te verdienen.

Battle royale won aan populariteit door het spel Fortnite. De populariteit van het genre heeft geleid tot andere titels, zoals Apex Legends van EA en een battle-royalemodus in Minecraft.