Een prototype van de Nintendo PlayStation heeft bij een veiling van Heritage Auctions 360.000 dollar (bijna 320.000 euro) opgeleverd. Het prototype is daarmee het duurste gameobject ooit, schrijft BBC News vrijdag.

De koper betaalt 300.000 dollar voor het prototype maar daar komen nog kosten van het veilinghuis bij waardoor het totaalbedrag op 360.000 dollar uitkomt.

De Nintendo PlayStation kwam voort uit een kortstondige samenwerking tussen Nintendo en Sony. Het plan was om een soort Super Nintendo-spelcomputer te maken die naast Super Nintendo-cartridges ook cd-roms kon afspelen. Het prototype is dan ook een combinatie van de Super Nintendo Entertainment System (SNES) en een cd-rom-speler.

Maar de samenwerking tussen Sony en Nintendo liep stuk. Sony wilde alle rechten hebben op games die op een cd-rom voor Nintendo PlayStation werden uitgebracht, waarna Nintendo koos voor een samenwerking met Philips. Sony ging vervolgens verder met het opzetten van zijn eigen PlayStation-merk.

Volgens de veilingmeesters werkt de console. Ze hebben het prototype getest door er een paar rondes Mortal Kombat op te spelen. Ook heeft de console een mysterieuze ingang die simpelweg het label 'NEXT' heeft en waarvan het doel onbekend is.

'Een mythische spelcomputer'

Conor Clarke van het Britse Nationale Videogame Museum zegt tegen de BBC dat de Nintendo PlayStation een soort mythe was voordat in 2015 ineens een foto van het prototype opdook. "Mensen hadden min of meer van dit verhaal gehoord, maar niemand wist dat dit prototype echt bestond."

Deze console zou ooit eigendom zijn geweest van Olaf Olafsson, de ceo van Sony Computer Entertainment op het moment dat Sony en Nintendo het prototype maakten. Volgens Heritage Auctions is dit het laatst overgebleven Nintendo PlayStation-prototype, de andere zijn waarschijnlijk vernietigd.